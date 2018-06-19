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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Safari otobüsünün altında kalan kadın ölümden döndü

Safari otobüsünün altında kalan kadın ölümden döndü

cep telefonu ile çekilmiş kazazedenin araç altında feryatları ve ilk yardım

Yaşlı Kadın Bild Tur Otobüsü Cep Telefonu 

-kaza yerinden detay
-yaralının sedye ile ambulansa alınması

( ANTALYA ) - Antalya’da safari tur otobüsünün çarparak altına aldığı yaşlı kadın kazayı kırıklarla atlattı ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde safari tur otobüsünün çarparak altına aldığı yaşlı kadın ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Side Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda Belya H.T.’nin kullandığı 07 LEJ 17 plakalı safari tur otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Perihan G.’ye çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kaldı. Otobüsün çarptığı ve üzerinden geçtiği yaşlı kadın bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra ambulansla Side Özel Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirilen Perihan G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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