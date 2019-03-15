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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Şafakta FETÖ operasyonu: 4’ü kadın 14 kişiyi gözaltına alındı

Şafakta FETÖ operasyonu: 4’ü kadın 14 kişiyi gözaltına alındı

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( ERZURUM )- Erzurum KOM nefes aldırmıyor- Aralarında terörist başı Fetullah Gülen’in bir akrabasının da bulunduğu 4’ü kadın 14 kişiyi gözaltına alındı ERZURUM

Polis Akalan Efes Öğretmen Trol 


- Erzurum polisi bu sabah FETÖ’ye ağır bir darbe vurdu. Biri Gaziantep’de 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında terörist başı Fetullah Gülen’in bir akrabasının da bulunduğu 4’ü kadın 14 kişiyi gözaltına aldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takipte olduğu adreslere bu sabah saat 06.00’da operasyon düzenlendi.
Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın bizzat yönettiği operasyonda biri Gaziantep’te 13’ü kent merkezinde bulunan evlere eş zamanlı baskın yapıldı. 100’e yakın polisin katıldığı operasyonda KOM timleri, uzun zamandır aranan 4’ü kadın 14 kişiyi yakaladı. Çok sayıda örgütsel dokümanın da ele geçirildiği operasyonda meslekten ihraç edilmiş 5 emniyet personeli, 3 öğretmen, 1 teğmen, 2 sivil TSK imamı, örgüt yurdunda müdürlük yapan bir kişi ile örgüt şirketinde çalışan firari bir isim gözaltına alındı. Ayrıca terörist başı Fetullah Gülen’in aranan bir akrabası da operasyonda yakalandı. Şimdiye kadar örgütün yardımlarıyla geçimlerini sağladığı anlaşılan ve başka isimler üzerine kiraladıkları evlerde yaşadıkları belirlenen şüpheliler sağlık kontrollerinden sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Gözaltındaki kişiler sorgularının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecekler. Bu arada Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, son dönemde bir dizi başarılı operasyona imza atan KOM ekiplerini tebrik etti.
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