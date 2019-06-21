Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Şafak vakti uyuşturucu operasyonu:9 kişi adliyeye sevk edildi

Şafak vakti uyuşturucu operasyonu:9 kişi adliyeye sevk edildi

-Adli Tıp'ın levhasından detay

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Şafak Operasyonu Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

--Şahısların sağlık kontrolüne getirilmesi ve şüphelinin tepki göstermesi
--Şahısların çıkarılması ve minibüse bindirilmesi
--Hastaneden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 1 şüpheli de, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ne çekiyorsun ki, sana ne yaptım. Al çek" diyerek tepki gösterdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik 2 ay süren teknik takipli çalışmalarda 57 kişiye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından uyuşturucu madde ticareti yapan 12 şahsın yakalanması için il genelinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
157 personel ve bir narkotik köpeğinin katıldığı şafak operasyonunda ve ara yakalamalarda 423.56 gram metemfetamin maddesi, 7.81 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 29 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, sağlık kontrolü sırasında kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce, "Ne çekiyorsun ki, sana ne yaptım. Al çek" diyerek tepki gösterdi. (AG-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı