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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şafak vakti narkotik operasyonu...Uykularından koç başlarıyla uyandılar İzle

Şafak vakti narkotik operasyonu...Uykularından koç başlarıyla uyandılar İzle

Operasyon anından goruntu

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Ruhsatsız Silah Narkotik Operasyonu Harekete Geç 

-Detaylar

( BURSA )- Bursa genelinde sabaha karşı eş zamanlı yapılan baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. BURSA

- Bursa ve İstanbul'da şafak vakti bin polisin katılımıyla bir çok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Yeni yıla sayılı günler kala Bursa polisi son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı diye tabir edilen aracı şahıslara yönelik soruşturma yürüten Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabaha karşı harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yaptı. Koç başarıyla uykudan uyandılar Narkotik Şube Müdürlü önünden start alan operasyona Özel Harekat polislerinin hani sıra bine yakın polis katıldı sabaha karşı konvoy halinde harekete geçen ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Yıldırım ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler evin kapısını koç başıyla kırarak içeriye girdi. Şafak vakti polisleri karşısında gören şüpheliler ne olduğunu bile anlamadan gözaltına alındı. 30 şüpheli gözaltına alındı Evlerde yapılan aramalara narkotik madde arama köpeği Rona'da katıldı.
Rona ve polisler evleri didik didik edip uyusturucu maddeleri saklanan zulalarda buldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Eşzamanli operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde,ruhsatsız silah ve yüklü miktarda sahte para ele geçirildi. Operasyonun İstanbul ayağında da aranan 3 şüphelinin gözaltına alındığı tahkikatın devam ettiği ek gözaltikarin olabileceği belirtildi.
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