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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şafak vakti narkotik operasyonu - İSTANBUL

Şafak vakti narkotik operasyonu - İSTANBUL

- Detay görüntü Şafak vakti narkotik operasyonu - Beykoz merkezli 5 ilçede 40 adrese düzenlenen narkotik madde operasyonunda "torbacı" diye tabir edilen şahısların da aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Beykoz merkezli 5 ilçede 40 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceden belirlenen adreslere, sabah ezanı okunurken eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de desteklediği Beykoz merkezli operasyonda 40 adrese baskın yapıldı.Operasyon kapsamında bazı adreslerde yapılan aramalarda ekipler çok sayıda narkotik madde ele geçirdi.Özellikle "torbacı" diye tabir edilen kişilerin de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Uyuşturucuyla Mücadele Şafak Operasyonu Narkotik Operasyonu Sabah Ezanı Özel Harekat Polisleri 

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