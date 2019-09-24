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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Şafak vakti FETÖ’ye baskın Video

Şafak vakti FETÖ’ye baskın Video

Görüntü Dökümü:

Polis Adli Tıp Şafak Vakti Terör Örgütü Trol 

-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi
-Zanlıların adli tıp biriminden çıkarılması
-Adli tıp birimi tabelası
-Adli tıp birimi genel görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da Fetullahçı terör örgütü yönelik yapılan operasyonda meslekten ihraç edilmiş polislerinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında bir çok kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu karar doğrultusunda şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda meslekten ihraç edilmiş polislerinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet götürüldü.
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