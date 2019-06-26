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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şafak vakti FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı Video

Şafak vakti FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı Video

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Atanamayan Öğretmen Öğretmenler Şafak Vakti Terör Örgütü Öğrenciler 

-Adli tıp birimi genel görüntüsü
-Adli tıp birimi tabelası

( ADANA ) ADANA

- Adana’da Fetullahçı terör örgütü kapsamında yürütülen soruşturma hakkında gözaltı kararı çıkan 37 kişi şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı terör örgütü hakkında yürüttüğü soruşturmada 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı yapılan baskınlarda Fetullahçı terör örgütü olduğu ileri sürülen kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlılar arasında, atanamayan öğretmenler ile askeri okuldan atılan öğrencileri olduğu öğrenildi.
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