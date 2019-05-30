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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şafak vakti DEAŞ’a baskın

Şafak vakti DEAŞ’a baskın

Özel Harekat timlerinin baskın düzenlenmesi

Adli Tıp Şafak Vakti Terör Örgütü Trol 

-Baskın düzenlenen adresten genel görüntüler
-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi
-Zanlılarına adli tıp biriminden çıkarılması

( ADANA ) ADANA

- Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonla örgüt üyesi olduğu ileri sürülen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi.
Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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