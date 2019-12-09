Şafak vakti bin polisle baskında 31 gözaltı

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- Bursa ve İstanbul'da şafak vakti bin polisle birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Yeni yıla sayılı günler kala Bursa polisi son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı diye tabir edilen aracı şahıslara yönelik soruşturma yürüten Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabaha karşı harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Narkotik Şube Müdürlüğü önünden başlayan operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra bine yakın polis katıldı.

Sabaha karşı konvoy halinde harekete geçen ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Yıldırım ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler evin kapısını koç başıyla kırarak içeri girdi. Şafak vakti polisleri karşısında gören şüpheliler ne olduğunu bile anlamadan gözaltına alındı. 31 şüpheli gözaltına alındı Evlerde yapılan aramalara narkotik madde arama köpeği Rona da katıldı.

Rona ve polisler evleri didik didik edip uyuşturucu maddeleri saklanan zulalarda buldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheli Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Eş zamanlı operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve yüklü miktarda sahte para ele geçirildi. Operasyonun İstanbul ayağında da aranan 3 şüphelinin gözaltına alındığı tahkikatın devam ettiği, ek gözaltıların olabileceği belirtildi. Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi Sabah saatlerinde yapılan baskınların ardından 31 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 565 gram metamfetamin, 422 gram sentetik kannabinoid, 10 gram esrar, 28 gram sentetik ecza, 18 gram ecstasy tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişekler, 1 adet hassas terazi ve 12 bin lira sahte para ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 31 şüpheli hakkında "İştirak Halinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Parada Sahtecilik" suçlarından adlî tahkikatın devam ettiği öğrenildi. (FÇ-MŞ)



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