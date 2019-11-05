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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- Şafak Sezer’den tiyatrolar boş kalmasın çağrısı

- Şafak Sezer’den tiyatrolar boş kalmasın çağrısı

Galadan genel görüntü

Troy Çekim Trol 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenler’de düzenlenen tek perdelik “Aile Sandığı” oyununun galasını izleyen oyuncu Şafak Sezer, “Tiyatrolar boş kalmasın. İnsanların birlikte eğlenip gülmeye ihtiyacı var” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Esenler Belediyesi ve Mizaî Sanat birlikteliği ile düzenlenen "Aile Sandığı" adlı tek perdelik oyunun galası Esenler'de gerçekleştirildi.
Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen galaya oyuncu Şafak Sezer’in yanı sıra birçok tiyatrosever katıldı.
Genel Sanat Yönetmenliğini Recep Terzi’nin üstlendiği oyunda, İstanbul’da kendi halinde geçinen "Durağanca” ailesinin her bir ferdinin kendi dünyalarında yaşadığı komik olaylar anlatıldı. Oyunun galasına Esenlerliler yoğun ilgi gösterirken oyun sonunda selam veren oyuncular salonda bulunan davetlilerle özçekim yaptı. “Tiyatrolar boş kalmasın” “Aile Sandığı” oyunu çıkışında konuşan oyuncu Şafak Sezer, ”Biz 1970 kuşağının çocuklarıyız, bizde de bir sandık vardı. Ailemin 5’inci çocuğu olduğum için genellikle ablalarımın sandıkları vardı. Çeyizleri vardı sürekli bir şeyler saklarlardı. Bizim jenerasyon daha çok eğlenip gülebileceği bir tiyatroydu. Allah bol gişeler versin. Çok güzel bir salon çok seyircisi olsun. Tiyatrolar boş kalmasın. İnsanların birlikte eğlenip gülmeye ihtiyacı var” diye konuştu.
(İEÇ- ÖY-EG-
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