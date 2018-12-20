Şafak baskınında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

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-operasyondan görüntüler



( BURSA ) BURSA



- Bursa narkotik polisi özel harekat ekiplerinin de katılımıyla uyuşturucu çetesine operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özel harekat polisinin de katılımıyla 6 ayrı adrese şafak baskını düzenledi.

Baskında dedektif narkotik köpekleri de yer aldı. Narkotik polisi tarafından girilen adreslerde 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ev, araba ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 230 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 15 gram eroin, 6 adet ecstasy hap, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannobinoid, 2 adet hassas terazi ile 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İlk işlemleri için emniyete götürülen 7 kişi buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 7 kişi tutuklandı.

