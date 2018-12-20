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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şafak baskınında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

Şafak baskınında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

Şahısların adliyeye çıkarılması

Şafak Baskını Metamfetamin Narkotik Köpek Harekat Polisi Uyuşturucu Çetesi 

--arşiv-
-operasyondan görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa narkotik polisi özel harekat ekiplerinin de katılımıyla uyuşturucu çetesine operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özel harekat polisinin de katılımıyla 6 ayrı adrese şafak baskını düzenledi.
Baskında dedektif narkotik köpekleri de yer aldı. Narkotik polisi tarafından girilen adreslerde 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ev, araba ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 230 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 15 gram eroin, 6 adet ecstasy hap, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannobinoid, 2 adet hassas terazi ile 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İlk işlemleri için emniyete götürülen 7 kişi buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 7 kişi tutuklandı.
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