Sadece yangında değil dağda da hayat kurtarıyorlar İzle

- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gözü pek itfaiyecileri, sadece alevlerle savaşmakla kalmıyor; zorlu doğa koşullarındaki arama-kurtarma çalışmalarını da başarıyla gerçekleştiriyor. Sıfır hata payı ile görev yapabilmek için zorlu bir eğitimden geçen Dağda Arama Kurtarma Ekibi, sık sık nefes kesen tatbikatlar yapıyor. Söz konusu yaşam kurtarmak olunca, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi; yangın, kaza, deprem, dağ ve deniz farketmeksizin her yerde, her zaman görev yapabiliyor. Kamuoyunda “ateş savaşçıları” olarak tanınan İzmirli itfaiyeciler, kurdukları 20 kişilik Dağda Arama Kurtarma Ekibi ile bu kez doğal yaşamın içinde hayat kurtarıyor. Sıfır hata payı ile görev yapabilmek için zorlu bir eğitimden geçen Dağda Arama Kurtarma Ekibi, son olarak Kemalpaşa Dereköy’de bir tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği dağda mahsur kalan kişilerin yardımına koşan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekibine, aksiyon filmlerini andıran sahneler sırasında arama kurtarma köpeği İzci de destek verdi. 4 yılda 450 kurtarma İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Amiri Abdül Duyulur, yaklaşık 4 yıldır bu konuda çalıştıklarını belirterek, “Dağda arama kurtarma ekibimiz, yaklaşık 450 olaya müdahale etti. Her hafta Toros Eğitim Tesislerinde teknik eğitimler ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Her 2 ayda bir ise doğada 3 günlük kamplar kurarak serbest inişler, hava hattı kurma gibi eğitimlerle deneyimlerimizi artırıyoruz” dedi.

Eksi 15-20 derecede hazırlık İpten ipe geçme, ipte kalınca yukarı çıkma, kazazedelerle birlikte tehlikeli bir ortamda kalındığında hem itfaiye erini hem de kazazedeyi ortamdan çıkarma gibi eğitimleri sürekli olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizen Duyulur, “Eğitimlerde kendimizi bile bile zor durumda bırakıyoruz. Bizler eğitimlerimizi yaz ve kış diye ikiye ayırıyoruz. Bunları her yerde ve her ortamda yapmaya çalışıyoruz ki, doğa koşullarına adapte olabilelim. Kışın kara özel alet ve kış giysilerimizle Bozdağ’da kamp kurup eksi 15-20 derecede kendimizi kış şartlarına hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

İzci iz peşinde Doğada kayıp insanları ararken İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleriyle birlikte göreve çıkan arama-kurtarma köpeği İzci’nin eğitmeni İbrahim Yılmaz da şunları söyledi: “Köpekler doğada kayıp insanları ararken, onlarca insanın yaptığı işi çok kısa bir sürede yapabiliyorlar. Aynı zamanda bizim ekiplerimize çok büyük kolaylıklar sağlıyorlar. İtfaiye erleriyle birlikte koordineli bir şekilde çalıştığımız için kısa ve hızlı bir şekilde hedefimize ulaşıyoruz. Enkaz arama kurtarmasında olduğu gibi doğada da köpeklerden faydalanıyoruz. İzci ile birlikte, her insana, her canlıya ulaşabiliriz.” (AG-