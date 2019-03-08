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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Sadece insan sesiyle yaptıkları şarkıyı Kadınlar Günü’ne armağan ettiler

Sadece insan sesiyle yaptıkları şarkıyı Kadınlar Günü’ne armağan ettiler

Klipin görüntüsü

( SAMSUN )- Kadınlar Günü’ne özel klip SAMSUN

Müzik Grubu Leman 


- Samsun’da faaliyet gösteren müzik grubu, Norveç’te yaşayan Azeri besteci Galib Gasan Mammadov’un "Galibin sharkisi" adlı eserine çektikleri klibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara armağan ettiler. VocaVoice Ekibi ve Vavolde olarak Şef Dr. Bilgen Özcan Coşkunsoy’un yönetimindeki VocaVoice korosu, uzun yıllardır sahnede severek ve seyircilerin isteği ile seslendirdiği Norveç’te yaşayan Azeri besteci Galib Gasan Mammadov’un "Galibin sharkisi" adlı eserinin seslendirilmesi için izin hakkını VocaVoice’ye vermiş ekip, Dünya Kadınlar Günü’nde Tüm kadınlara hitap ettikleri bir kliple seslendirdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Bilgen Özcan, “VocaVoice acapella bir ekip olup sadece insan sesiyle bütün şarkılarını seslendirmektedir. Bu eserde de sadece insan sesi ve soloya eşlik eden erbane vurmalı geleneksel çalgısı kullanılmıştır. Daha önce de birçok sanatçıyla görüşerek eserlerini acapella düzenledik ve seslendirdik. Bu sefer de Azeri besteci Galib Gasan Mammadov’un Galibin sharkisi adlı eserini acapella olarak seslendirdik. Bu eserimizi de Dünya Kadınlar Günü’ne armağan ettik” dedi.

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