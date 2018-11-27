Sadakataşı’ndan Yemen’de ekmek dağıtımı - SANA Haberi
- Sadakataşı’nın ekmek dağıtımından detaylar - Sadakataşı yetkililerinin çocuklara ekmek dağıtımından detaylarSANA (AA) - İç savaşla beraber ekonomik sıkıntı, salgın hastalıklar ve kıtlık yaşayan Yemen’de, Sadakataşı Derneği yardım çalışmalarını sürdürüyor.Sadakataşı Derneği açlığın yaşandığı Yemen’de acil yardımlar kapsamında gerçekleştirdiği dağıtımlarda başkent San’a, El Hudeyde ve Taiz’in merkezi ile kırsal bölgelerinde yaşayan 10 bin aileye ekmek yardımında bulundu.