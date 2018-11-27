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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Sadakataşı’ndan Yemen’de ekmek dağıtımı - SANA Haberi

Sadakataşı’ndan Yemen’de ekmek dağıtımı - SANA Haberi

- Sadakataşı’nın ekmek dağıtımından detaylar - Sadakataşı yetkililerinin çocuklara ekmek dağıtımından detaylarSANA (AA) - İç savaşla beraber ekonomik sıkıntı, salgın hastalıklar ve kıtlık yaşayan Yemen’de, Sadakataşı Derneği yardım çalışmalarını sürdürüyor.Sadakataşı Derneği açlığın yaşandığı Yemen’de acil yardımlar kapsamında gerçekleştirdiği dağıtımlarda başkent San’a, El Hudeyde ve Taiz’in merkezi ile kırsal bölgelerinde yaşayan 10 bin aileye ekmek yardımında bulundu.

Hastalık Başkent 

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