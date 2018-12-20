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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sadakataşı Derneği'nden Yemen'e yardım - TAİZ

Sadakataşı Derneği'nden Yemen'e yardım - TAİZ

- Su dağıtımı ve sırada bekleyenlerin bidonlarla su alması - Gıda yardımı dağıtımı - Sadakataşı Derneği görevlilerinin sığınmacı kampında yaşayanların kaldıkları yerleri incelemesi ve yardım dağıtması - Sığınmacı kampında kalan Yemenli bir kadının teşekkür etmesi - Sadakataşı Derneği üyesi Ekrem Doğan'ın açıklamaları - Taiz caddelerindeki araçlar ve çöp yığınları Sadakataşı Derneği, Husilerin kuşatma altında tuttuğu Yemen'in Taiz ilindeki sığınmacılara gıda, su ve hijyen paketi yardımında bulundu.Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'in batısında yer alan Taiz ilinde savaştan dolayı evlerini terk ederek kamplara sığınan ihtiyaç sahiplerine gıda, su ve hijyen paketi olmak üzere üç kalem yardım dağıtıldığını belirtti.
Hasbal, ülkede yürüttükleri yardım faaliyetleri kapsamında insani krizin en yoğun yaşandığı illerden biri olan Taiz'deki kamplarda 1200 kişiye un, yağ, şeker, pirinç, konserve ve süt tozundan oluşan gıda kolisi ve 1600 adet ekmek yardımında bulunduklarını ifade etti.
Hasbal ayrıca 200 aileye hijyen paketi ve suya ulaşmakta güçlük çeken kamplara 15 tanker su dağıttıklarını aktardı.İnsani yardımların sadece dağ yollarından ulaştırılabildiği Taiz ili ve çevresindeki sığınmacıların derme çatma kamplarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Hasbal, bölgeye yardım gönderilmesinin önemine dikkati çekti.Sadakataşı Derneği olarak Yemen'deki birçok bölgede acil yardım çalışması yaptıklarını belirten Hasbal, bölgede yardım çalışmaları yürüten Türkiyeli sivil toplum kuruluşlarına da gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Yaşam Mücadelesi Sığınmacı Sığınmacılar İnsani Kriz Sivil Toplum 

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