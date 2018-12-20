Sadakataşı Derneği'nden Yemen'e yardım (2) - MARİB İzle
- Marib kentindeki sığınmacı kampının havadan görüntüleri - Sadakataşı Derneği konvoyunun sığınmacı kampına gelmesi - Su dağıtımı - Sığınmacı kampında kalan Yemenli çocuklarMARİB (AA) - Sadakataşı Derneği, Yemen'in Marib ilindeki sığınmacılara su dağıtımı yardımında yaptı. Ona yakın araçtan oluşan bir konvoy ile Marib ilindeki bir sığınmacı kampına gelen Sadakataşı Derneği görevlileri, tankerlerden depolara su dağıtımı yaptı. Sadakataşı Derneği, Yemen'deki birçok bölgede acil yardım çalışması yapıyor.