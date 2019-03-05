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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Sadakataşı Derneği'nden Yemen'e 'Mobil Klinik' - YEMEN Haberi

Sadakataşı Derneği'nden Yemen'e 'Mobil Klinik' - YEMEN Haberi

Sadakataşı Derneği'nden Yemen 'e "Mobil Klinik" - YEMEN - Sadakataşı Derneği'nin Yemen 'de kurduğu "Mobil Klinik"ten detaylar - Tedavi edilen Yemen lilerden detaylarYEMEN (AA) - Sadakataşı Derneği, Yemen 'de salgın hastalıklar ve açlıkla mücadele eden halka yardım ulaştırmaya devam ediyor.Dernekten yapılan açıklamaya göre, yaşanan iç savaş nedeniyle birçok hastanenin yıkıldığı binlerce insanın sakat kaldığı Yemen 'de halk sağlık hizmetinden mahrum yaşamlarını sürdürüyor. Yemen 'in Marib ve Taiz bölgelerinde bulunan mülteci kamplarında yaşayan ve sağlık hizmetinden mahrum durumdaki Yemen liler için "Mobil klinik" projesini hayata geçiren dernek, her gün yüzlerce insanın tedavisi ve sağlık kontrollerini yapıyor.Sadakataşı ekibi, Marib ve Taiz'de bulunan mülteci kamplarıyla birlikte ayakta kalan hastaneleri ziyaret ederek, yaklaşık 3 bin kişiye ilaç dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca, ülkedeki bin 300 aileye hijyen paketi dağıtımı yapıldı. - "500 bin kişiye yardım ulaştırdık"Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Yemen 'de iç savaş sonrası insanlık dramı yaşandığını ve milyonlarca kişinin yardım beklediğini kaydetti.
Bu duruma kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Özdal, "Elini Uzat Yemen Ölüyor' çağrısı ile başladığımız çalışmayla yaklaşık 500 bin kişiye yardım ulaştırdık. Yaşanan çatışmalar sebebiyle sakat kalan ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan insanlara mobil klinik aracılığıyla tedavilerini gerçekleştirip, düzenli kontrollerini yapıyoruz. Bölgede yaşanan kriz bitene kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.Derneğin başlatmış olduğu yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar, "www.sadakatasi.org.tr" bilgi alabiliyor.

Sağlık Hizmeti İç Savaş Çatışma Yardım Kampanyası İnsanlık Dramı 

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