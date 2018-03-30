Sadakataşı Derneği'nden Afrin'e ekmek - AFRİN

- Zeytin Dalı Harekatı - Sadakataşı Derneği - Afrin'de halka sıcak ekmek dağıtımıSadakataşı Derneği'nden Afrin'e ekmek - Sadakataşı Derneği, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Afrin'de halka sıcak ekmek dağıtıyorANKARA (AA) - Sadakataşı Derneği, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin bölgesindeki mobil fırınla halka ekmek yardımında bulunuyor.Sadakataşı Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Afrin'de halkın ihtiyacını karşılamak için bölgeye gönderilen mobil fırında ekmek üretimi yapıldığı belirtildi.Bu kapsamda, dernek, Afrin ilçe merkezinde, günlük 25 bin ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.Açıklamada, Dernek Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal'ın, "Suriye'de başlayan savaşın ilk gününden itibaren bölge halkına yardımları ulaştırıyoruz. Bugün Afrin merkezde sivil halka birincil ihtiyaç olan ekmek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Daha önce de kırsal köylerde acil yardım paketleri ve temizlik malzemesi olmak üzere acil ihtiyaç malzemeleri dağıttık. Yardımlarını bizlere ulaştıran tüm halkımızdan Allah razı olsun." ifadelerine yer verildi. Afrin'de hayat şartları düzelip, fırınlar yeterli hizmet verene kadar mobil fırınla ekmek dağıtımı devam edecek.