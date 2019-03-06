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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Saçmaların hedefi olan 'şahin' tedavi altına alındı

Saçmaların hedefi olan 'şahin' tedavi altına alındı

Şahinden detay

Sekte Bild Keçi Hayvan Irak 

-Şahinin kanadından detay
-Prof. Dr. Han röp
-Gene ve detay

( ELAZIĞ ) Saçmaların hedefi olan "şahin" tedavi altına alındı ELAZIĞ

- Elazığ’da tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralanan ve vatandaşlar tarafından bulunan şahin tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Vatandaşlar yol kenarında uçamayan bir şahini bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine getirdi. Uçamadığı ve yaralı olduğu anlaşılan şahin, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne teslim edildi. Hastanede tedavi altına alınan şahinin tüfekle ateş edilmesi sonucu kanadının kırıldığı belirlendi.Tedavi altına alınan şahinin kanadındaki kırık için operasyona alınacağı bildirildi.
Şahinin ekipler tarafından kendilerine getirildiğini belirten Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, “Tüfekle yaralanmış. Sol kanadında kırık oluşmuş. Genel durumu iyi değildi. Düzeltmeye çalışıyoruz. Ondan sonra kırığını tedavi edeceğiz. Ardından doğa korumaya teslim edeceğiz. Onlarda doğaya bırakacaklar. Burada tedavi edilen hayvanları doğa koruma alıyor ve doğaya bırakıyor. Sadece kartal veya şahin değil, dağ keçileri de geliyor. Özellikle yüksekten düşen keçiler geliyor ve onların durumu daha ciddi oluyor. Onları da tedavi ediyoruz” dedi.
Kırığın saçma ile oluştuğunu aktaran Prof. Dr. Han, “İnsanları neden yaptığını bilmiyoruz. Kartala, şahine, martıya ateş ediyorlar. Buda kırıklar oluşturuyor. Vatandaşlar bazen kendileri getiriyor. Bazen de doğa korumanın aracılığı ile geliyor. Bizde tedavilerini yapıyoruz. Bunun tedavisi en az 1 ay sürer. 1 ay sonra iyileşmesine bakıp , teslim ediyoruz,"diye bilgi verdi.
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