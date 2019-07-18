Sacda yufka ekmeği yaparken çatıyı yaktı

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiyenin merdiven ile müdahalesi

-Çatıdan çıkan dumanlardan görüntü



( DENİZLİ )- Çatı yangını itfaiyenin zamanında müdahalesi ile binayı sarmadan söndürüldü DENİZLİ



- Denizli’de binanın çatısında yufka ekmeği yapılan sacdan çıktığı iddia edilen yangın itfaiyeyi alarma geçirdi. Ölen yada yaralanan olmadığı yangında ekipler yangının binaya sıçramaması için zamanla yarıştı. Edinilen bilgilere göre, yangın Mehmetçik Mahallesi 2565 sokakta meydana geldi. İddialara göre, 3 katlı binanın çatısına çıkan G.Z., isimli kadın sacda yufka ekmeği pişirmek için ateş yaktı. Ekmeği pişirdikten sonra ateşi söndürdüğünü düşünerek aşağı inen kadın bir süre sonra çatıdan dumanlar geldiğini görünce durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale eti. Merdiven yardımıyla yangına müdahale eden ekipler alevlerin binaya sıçramasını önledi. Yangın yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından kontrol atına alınabildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

