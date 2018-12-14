Saç tasarımıyla Türkiye birincisi oldu Haberi

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ın Turhal ilçesinde kuaförlük yapan İlknur Akbulut saç tasarımıyla Türkiye birincisi oldu. 1954 yılından bu yana devam eden köklü kuaförlük yarışmasında Turhal'ı temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten kuaför İlknur Kaplan,"Yarışma öncesi genel bir çalışma yaptım. Neler yapabilirim, nasıl farklı olabilirim bundan önce bir çok yarışmaya katıldım ama yine de heyecanlıydım. 1960-1970'li yıllara damga vuran ünlü Fransız şarkıcının saçlarını günümüze uyarlayarak, renklendirmede sonbahar ve kış mevsimine uygun tonlar seçerek bakır, pink tonlarında bir saç tasarımı ortaya koyduk." diye konuştu.

Birinciliğin kendisi için bir mucize olduğunu ifade eden Kuaför İlknur kaplan,"Ben birinci olacağım hikayesiyle değil kendimi görmek için katıldım. Büyük İllerden büyük ilçelerden gelenleri görünce kendime ihtimal vermedim. Tokat Turhal'dan İlknur Akbulut diye anons edilince çok duygulandım, çok mutlu oldum. Bu başarı benim için bir gurur orada nereden geldiğinin değil önemli olanın istemek olduğunu anladım." diye konuştu.

Birinci olduktan sonra olumlu tepkiler aldığını söyleyen Akbulut, "Belediye başkanımız, oda başkanlarımız, esnaf kardeşlerimiz ziyaret ederek tebrik ediyorlar bu beni oldukça gururlandırıyor. 2019 Mart ayında Fransa'da gerçekleştirilecek Dünya geneli yarışmaya Turhallı olarak Türkiye'yi temsil edeceğim. Bu benim ilçem benim ülkem için gurur verici." şeklinde konuştu.



