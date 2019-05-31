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31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Sabun Çayı Şelalesi sıcaktan bunalanların adresi oldu - OSMANİYE

Sabun Çayı Şelalesi sıcaktan bunalanların adresi oldu - OSMANİYE

- Şelaleden detay görüntüler - Şelaleye girenlerden görüntü - DetaylSabun Çayı Şelalesi sıcaktan bunalanların adresi oldu - Osmaniye 'de Düldül Dağı eteklerindeki şelale, doğal güzelliği ve soğuk sularıyla sıcak yaz günlerinin uğrak yerleri arasında bulunuyorOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Düziçi ilçesindeki Düldül Dağı eteklerinde bulunan Sabun Çayı Şelalesi, doğal güzelliği ve soğuk sularıyla sıcaktan bunalanların uğrak yeri haline geldi.Amanos Dağları'ndan başlayan Sabun Çayı'nın Düziçi ilçesindeki Düldül Dağı eteklerinde yaklaşık 5 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan Sabun Çayı Şelalesi, havaların ısındığı son günlerde yoğun ilgi görüyor.Termometrelerin 40 derecenin üzerini gördüğü Osmaniye 'de sıcaktan bunalanların ve piknik yapmak isteyenlerin en başta tercih ettiği yer olan Sabun Çayı Şelalesi, fotoğraf ve doğa tutkunlarınca ziyaret ediliyor.Düziçi'nde yaşayan Onur Kara, son günlerde hava sıcaklıklarının çok fazla arttığını ve okuldan kalan zamanlarda şelaleye gelerek serinlediğini söyledi.

Osmaniye 'den gelen Kemal Duru da, sıcak havalarda oruç tutmanın giderek zorlaştığını, iftara kadar Sabun Çayı Şelalesi'nde vakit geçirdiklerini ve serinlediklerini dile getirdi.

Yaz Günleri Cenin Şelale Hava Sıcaklıkları 

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