- Sabotaj Olduğu İddia Edilen Elektrik Kesintileri Venezuela’da Hayatı Durdurdu



- Venezuela'daki elektrik kesintileri hayatı adeta felç etti. İşyerleri ve okullar tatil edildi. Bir yıl önce olası bir sabotaja karşı ordudan önlem almasını isteyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun korktuğu başına geldi. Venezuela Haberleşme Bakanı, kesintileri ABD tarafından yapılan sabotaja bağladı. ABD’den ise “Enerji yetersizliği ve açlık, Maduro rejiminin yetersiz kalmasının sonucudur” açıklamasını yaptı. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkenin çoğunu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle okullarda ve iş yerlerinde bir günlük tatil ilan edildiğini açıkladı.

Rodriguez, twitter hesabından, “Devlet Başkanı Nicolas Maduro bugün için okullar ve iş yerlerini tatil ilan etti. Ülkede elektrik hizmetinin geri kazanılması için yapılan çalışma ve çabaları kolaylaştırmak amacıyla emperyal elektrik savaşının kurbanı olduk ama birleşen Venezuelalılar kazanacak. Darbecilere geçiş yok” ifadelerini paylaştı. Sabotajın arkasında “Rubio var” iddiası Tüm ülkeyi karanlığa gömen elektrik kesintisi dün akşam saatlerinde başladı.

Bu sabah saatlerinde kesintinin devam etmesi üzerine, hükümetten ülkedeki elektrik üreten ana baraja karşı "sabotaj" yapıldığı açıklaması geldi. Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, kesintilerin arkasında ABD’li senatör Marco Rubio’nun olduğunu iddia etti. Maduro da elektrik kesintileri sonrasında, ”Bu açıkça bir elektrik savaşı. ABD öncülüğündeki emperyalizm halkımıza karşı yenilecek. Hiçbir şey ve hiç kimse Bolivar ve Chavez halkını yenemez. Vatanseverler azimle hep birlikte” tweetini paylaştı. Maduro, sabotaj için 1 yıl önce uyarmıştı Böyle bir sabotajın gerçekleşebileceğine inanan Maduro, bir yıl önce silahlı kuvvetlere elektrik sisteminin kurulumlarının korunması için özel bir planın devreye sokulmasını emretmişti. Uzmanlar ise sosyalist hükümeti ciddi bir ekonomik krizin ortasında olduğu için altyapı bakımına yatırım yapamadığı için kesintinin yaşandığı konusunda suçluyor. Rubio’dan sert açıklama Maduro’yu en sert şekilde eleştiren kişi olan ABD’li Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio ise, Rodriguez’in kendisini suçladığı videoyu tweetleyerek, “Hayır, Austin Powers filminden Dr. Evil değil, bu Karakaslı Bob. Bir hidroelektrik santralini şahsen sabote ettiğimi kim, nasıl ortaya çıkardı? Ulusal kapsamda çok büyük bir karartmaya nasıl neden oldum?” diye adeta alay etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, “Elektrik kesintisi sıradan Venezuelalıları inciten bir yıkıma neden oldu. ABD'den kaynaklanmıyor. Kolombiya’dan veya Ekvador’dan ya da Brezilya veya Avrupa’dan da kaynaklanmıyor. Enerji yetersizliği ve açlık, Maduro rejiminin yetersiz kalmasının sonucudur. Maduro'nun politikaları sadece karanlığı getirir. Yiyecek yok. İlaç yok. Şimdi, enerji yok. O zaman Maduro da olmayacak” tweetlerini paylaştı. Şu anda ülkede hayat durdu Öte yandan şu anda ülkede metrolar çalışmıyor, trafik lambaları işlemiyor. Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı da kesintiden etkilendi. Ayrıca, Venezuela’nın Deportivo Lara ile Ekvador’un Emelec takımları arasında oynanması planlanan Libertadores Kupası maçı da ertelendi. Karakas'ın bazı kesimlerinde halk kesintileri tencerelere vurarak protesto etti. Elektrik kesintisinin internet ve telefon bağlantılarını da etkilediği bildirildi.



