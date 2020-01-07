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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Yolcu uçağından görüntüler

Yolcu Uçağı Asus Şiddetli Fırtına Irak 

-Yolcuların tahliye edilmesi

( İSTANBUL - TOPLU) -Uçaktaki yolcular tahliye edildikten sonra otellere yerleştirildi İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanında piste iniş yapa bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Yolcular şişme kaydırakla uçaktan tahliye edildi. Uçağı piste geri çekme çalışmaları sürüyor.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Toprak alanda duran uçağın yolcuları, şişme kaydıraklarla uçaktan tahliye edildi. Uçağı piste geri çekme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.Uçağı kurtarma çalışmaları devam ederken, uçağın yolcuları servis araçlar ile kalacakları otele götürüldü.
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