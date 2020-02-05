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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

Yolcu Uçağı Sağlık Ekibi 

-PİSTTEN GÖRÜNTÜ

( İSTANBUL -3) İSTANBUL

- Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağı pistten çıktı. Uçağın parçalandığı kazada yangının çıktığı görülürken yolcular tahliye edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.Sabiha Gökçen Havalimanında İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. İddiaya göre uçağın parçalandığı kazada ufak çaplı yangın da meydana geldi. Uçağın yolcuları uçaktan tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.
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