Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı:21 yaralı

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı olayla ilgili açıklama yaparak, 21 yaralının hastanelere sevk edildiğini açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağında bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, 112 Acil ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazazedelerin tahliye çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi. (CGK-
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