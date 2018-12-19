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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist çalışmasında kaza: 1 ölü

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist çalışmasında kaza: 1 ölü

kamyonların yan yatmış görüntüsü

Polis Polis Ekipleri 

-polis ekipleri
-işçinin yakınları
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin zeminine torak dolumu yapıldığı sırada meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 18.00 sıralarında ikinci pistin zeminine torak dolumu yapıldığı esnada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kamyon pistin zeminine toprak dökmek için yanaştı. Yan yana duran kamyonlar toprak boşaltımı yapmaya başladı.
Bu sırada kamyonlardan bir tanesinin damperi devrildi. Kamyonun yanında duran Halil Göçüm isimli şoför toprağın altında kalarak hayatını kaybetti. Göçüm'ün cansız bedeni Kartal Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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