Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor

- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kurtarılan yaralıların hastanelere sevki sürüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, olayda yaralananların hastanelere sevk edilişleri ise sürüyor. (MB-
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