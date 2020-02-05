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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçaktaki yaralılar böyle hastaneye götürüldü

Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçaktaki yaralılar böyle hastaneye götürüldü

Yaralının taşınması

( İSTANBUL - YARALI GÖRÜNTÜSÜ) İSTANBUL

Yolcu Uçağı Hastane Sağlık Ekibi Kamera Cep Telefonu 


- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Yaralıların kaza alanından ambulanslara sedyelerle taşındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Yaralılarım sedyeye alınarak olay yerindeki ambulanslara bindirildiği anlar cep telefonu kamerasın yansıdı.Görüntülerde itfaiye ve sağlık ekibi, yaralıyı sedyeyle taşıyarak hastaneye sevk edilmek üzere ambulansa taşıyor.
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