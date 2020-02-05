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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçağın enkazından iki yaralı çıkarıldı

Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçağın enkazından iki yaralı çıkarıldı

Sedyeyle taşıma

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-ambulans

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir yolcu uçağı pistten çıktığı olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edilirken, ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. Uçak enkazından 2 yaralının kurtarıldığı anlar ise kameraya böyle yansıdı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Ekiplerin uçak enkazında çakışmaları devam ediyor. Uçak enkazından kurtarılan 2 yaralı ise sedyeler ile olay yerindeki ambulanslara taşındı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. (CGK-
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