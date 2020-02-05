Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor



- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Uçakta bulunanlar tahliye edilirken, yaralanan 52 kişi hastanelere kaldırıldı. Uçağı kaydığı yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada ufak çaplı yangın da meydana geldi. Uçakta bulunanlar tahliye edilirken, olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Uçağın, pistten çıkarak kaydığı yerden kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor. (CGK-



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