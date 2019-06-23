Sabancı ailesi oyunu kullandı

-Özcan Sabancı oy kullanışı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sabancı Topluluğunun yurtdışı temsilcisi olarak yıllarca iş dünyasında olan Şevket Sabancı ve eşi Zerrin Sabancı ile Sabancı ailesine mensup Özcan Sabancı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokulu’na geldi. Saat 08.30’da ilk olarak Şevket Sabancı ile Zerrin Sabancı ve Özcan Sabancı 2233 nolu sandıkta oy kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Özcan Sabancı, seçimin İstanbul için hayırlı olmasını diledikten sonra okuldan ayrıldı.

