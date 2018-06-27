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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sabahtan beri haber alınamayan engelli adam uyurken bulundu

Sabahtan beri haber alınamayan engelli adam uyurken bulundu

İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

Bild Duyma Engelli Sağlık Ekipleri 

-Evin kapısının açılması
-İçinden görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sabahtan beri kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki duyma engelli adam, evinin yatak odasında uyuyorken bulundu. Edinilen bilgilere göre Gölcük Yenimahalle Kızılırmak Caddesi 289. Sokak'ta ikamet eden duyma engelli 35 yaşındaki Metin Dursun'un işe gitmemesi üzerine çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi. Dursun'un çalışma arkadaşları mesai sonrası, eve giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan kimse olmayınca durum, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını açtı. İçeri giren ekipleri Metin Dursun'u yatak odasından uyurken, buldu. Engelli adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.
Ekipler yapılan incelemelerin ardından evden ayrıldı. (UK-
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