Sabah namazına gelen çocuklara hediye İzle

-abdest alan çocuklar

-camide bekleyen çocuklar

-namaz kılınması

-namaz sonrası yoklama alınması

-çocuklarla röp.

-cami imamı röp.



( BURSA -ÖZEL)- Bir ay sabah namazına gelen çocuklara çeşitli hediyeler verilecek BURSA



- Bursa'da sabah namazına gelen çocuklara çeşitli hediyeler verilecek. Bursa'da çocuklara camiyi sevdirmek ve sabah namazına kalkma alışkınlığı kazandırılmak için Demirtaş Merkez Camii imamı ve mahalle esnafı seferber oldu. 1-31 Temmuz tarihleri arasında düzenli olarak sabah namazını camide kılan çocuklara milli takım forması, halı saha ayakkabısı ve futbol topu verilecek. Yaklaşık 190 öğrencinin sabah namazına geldiği öğrenildi. Çocuklara namaz sonrası da çeşitli dersler veriliyor. Derslerin bitmesinin arından yaklaşık 190 öğrenci yoklamaya giriyor. Çocukları sabah namazına kalkmaya alıştırdıklarını söyleyen imam Burhanettin Fidan, "1-31 Temmuz tarihleri arasında muntazaman sabah namazına gelen çocuklarımıza bu bir ayın sonunda hediyeler vereceğiz. Yaklaşık 190 öğrencimiz düzenli olarak sabah namazına geliyor. Sabah namazının ardından akâid, fıkıh, güzel ahlâk derslerini işliyoruz. Maksadımız evlatlarımızın vatanımıza, milletimize ve insanlığa faydalı fertler olması. Onların hepsi bizim için çok değerli, onların hepsi bir çiçek. Tabii ki bu çiçeklerin sulanması lazım" dedi.

Demirtaş esnafına da teşekkür eden Fidan, "Mahallemiz esnafına teşekkür ediyorum, bize maddi ve manevi olarak çok katkıda bulundular. Mahalle esnafımız ve camideki ekip arkadaşlarımızla biz de bu programı tertip ediyoruz" diye konuştu.

Her gün öğrencilerin gelişini kayıt altına aldıklarını söyleyen Fidan, "190 öğrencinin her gün gelip gelmediğini yoklama alarak kayıt altına alıyoruz. Buna rağmen çocuklara 3 gün mazeret izni de veriyoruz. Ama bu durum 3 gün ile de sınırlı değil, biz çocuklarımızı idare ediyoruz. Yeter ki düzenli olarak sabah namazına gelmeye devam etsinler" ifadesinde bulundu. Çocuklar, hem sabah namazına geldiklerini, hem de bir ayın sonunda hediye kazanacakları için mutlu olduklarını dile getirdiler.

