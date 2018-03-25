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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Sabah namazı buluşmaları - İSTANBUL İzle

Sabah namazı buluşmaları - İSTANBUL İzle

- İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın konuşması - Detaylar İstanbul 'da sabah namazı buluşmaları - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz, "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında Beykoz'da vatandaşlarla bir araya geldiİSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşmaları kapsamında, Beykoz Hasan Yavuz Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.Kılınan sabah namazının ardından camideki vatandaşlara seslenen Müftü Yılmaz, "Şehitlerimiz, o aziz insanlar bu vatanı bize hediye ettiler ve bu bayrağın inmemesini sağladılar. Bu Ezan - ı Muhammedi'nin dinmemesini sağladılar. Bu coğrafyanın vatan toprağı olarak kalmasına imza attılar." dedi.
Bu nedenle önemli görevleri olduğuna işaret eden İstanbul Müftüsü Yılmaz, "Bu görevlerimizden birincisi belki de bu emaneti sağ olduğumuz sürece imanla, coşkuyla taşımak ve ondan sonra bu emaneti bırakacağımız gençleri ve nesilleri yetiştirmektir. O yüzden gençlerle bir arada olmayı, onlarla aynı kıbleye yönelmeyi önemsiyoruz. Yaklaşık iki seneden beri gençleri mabette, babalarıyla amcalarıyla bir araya gelmesini hedefliyor, biz de İstanbul Müftülüğü olarak her pazar bir ilçemizde kardeşlerimizle sabah namazında buluşuyoruz." diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uhdesinde başlatılan sabah namazı buluşmalarına kaymakamların ve belediye başkanlarının da katıldığını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:"Gerçekten büyük bir dayanışma oluyor. İnşallah bugün bir arada olduğumuz genç evlatlarımız, ülkemizi, ilimizi, ilçemizi yöneten ve millete ümmete hizmet edeceklerdir. Bunu kalpten kalbe sağlanacağını, kitaplardan okuyarak değil, bizzat yaşayarak meydana geleceğini düşünüyoruz." İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Beykoz İlçe Müftüsü Ali Efe, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, sabah namazının ardından vatandaşlarla sohbet ederek, çorba, çay ve simit ikram etti.

Sabah Namazı Ümmet Allah Irak 

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