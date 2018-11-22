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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sabah boruları, akşam üniteyi çaldılar...Hırsızlık anları kamerada

Sabah boruları, akşam üniteyi çaldılar...Hırsızlık anları kamerada

Hırsızların gecenin karanlığında iş yerine girmeleri

Polis Cenin Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

-Hırsızların söktükleri boruları çöp arabasına koyup başka bir araca taşımaları
-Hırsızların tekrar iş yerinin önüne gelmesi
-Hırsızların klimanın ünitesini çöp arabasına koyması
-Zanlıların olay yerinden uzaklaşması

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da, çöp toplayan iki kişi, sabah saatlerinde kullanılmayan bir iş yerinden klimanın borularını çaldı. Gece karanlığında tekrar bölgeye gelen iki kişi, daha sonra klimanın ünitelerini çöp arabasına koyarak ortadan kayboldu. Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ellerindeki çöp arabasıyla gezen iki kişi, boş bir dükkanı gözlerine kestirdi. Dükkanın içinde bulunan klimanın borularını söküp çöp arabasına yerleştiren zanlılar, boruları farklı bir arabaya yükledikten sonra dükkanın önünden geçerek gözden kayboldu. Akşam saatlerinde tekrar dükkanın önüne gelen aynı kişiler, bu sefer de içeride uzun uğraşlar sonucu söktükleri klimanın ünitesini de alarak gözden kayboldu. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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