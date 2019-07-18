Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Saathane Meydanı’nda kamulaştırma bedel tespiti keşfi yapıldı

Saathane Meydanı’nda kamulaştırma bedel tespiti keşfi yapıldı

Heyetin tespit çalışması görüntüleri

Ortak Akıl Kamulaştırma Bilirkişi Allah Fi Yapı 

-Ümit Ayla konuşma
-Esnaf konuşma
-Saathane Meydanı havadan görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 yıl önce başlatılan “Saathane Meydanı Projesi” kapsamında açılan davalar için bilirkişi heyetince kamulaştırma bedel tespiti için keşif yapıldı. Eski Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından 8 yıl önce başlatılan Saathane Meydanı Projesi, mülk sahiplerinin davalar açması nedeniyle tamamlanamadı. Mustafa Demir’in Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından ise proje kapsamında trafiğe kapatılan Saathane Meydanı tekrar trafiğe açıldı. Bilirkişi heyeti tespitlerde bulundu Devam eden dava kapsamında Saathane Meydanı’nda bilirkişi heyetince kamulaştırma bedel tespiti için keşif gerçekleştirildi.
4. Asli Hukuk Mahkemesi Hakimi Mahmut Çakmak başkanlığındaki inşaat mühendisleri, inşaat teknikeri ve avukatların oluşturduğu 5 kişilik heyet, Saathane Meydanı’nda bulunan taşınmazlarda bedel tespiti keşfi yaptı. “Esnaflar mağdur” Tespit hakkında bilgi veren Saathane Meydanı Esnaf Temsil Heyetinden Ümit Ayla, Saathane Meydanı Projesi’nin 2011 yılından beri devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin bu alanda bir meydan projesi uygulamaya çalıştığını ifade eden Ayla, “Bu meydan projesine buradaki esnafın tamamı mağduriyeti ve burada bir ticaret merkezine ihtiyaç olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Bu manada bütün esnaflar bir araya gelerek bugüne kadar dava sürecini yürüttük ve 8 yıldır da mahkeme yoluyla mücadele ediyoruz” dedi.
“Başkanımıza güveniyoruz” Seçim sürecinde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir’in bu alanda ticaretin ve yaşamın devam etmesi noktasında adımlar atacaklarını kendilerine söylediğini dile getiren Ayla, “Mustafa Demir başkanımız bölge esnafıyla seçim öncesinde ve sonrasında bir araya gelerek bu beyanını tekrar tekrar dile getirdi. Bunu destekleyici adımlar da attı ve Saathane Meydanı trafiğe açıldı. Yaklaşık 10 aydır burada dava süreci durmuş durumdaydı. Son 1 aydır dava ile ilgili süreç tekrar gündeme geldi. Bugün de bir kamulaştırma değer tespiti keşfi yapılıyor. Bilirkişi heyeti tespitler noktasında çalışmasını yürütüyor. Mustafa Demir başkanımızın seçim öncesinde verdiği sözler var. Birliktelik ve ortak akıl noktasında birçok söylemi var. Biz başkanımıza güveniyoruz. İnşallah buradaki insanların mağduriyeti ortadan kalkacak” diye konuştu.
Saathane Meydanı esnafı ise bölgedeki ticaretin kaybolmadan projenin yürütülmesi gerektiğini belirtti.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Genelkurmay Arşivlerinden Özel Atatürk FotoğraflarıGenelkurmay Arşivlerinden Özel Atatürk Fotoğrafları
Dolmabahçe Sarayındaki Restorasyonda Şaşırtan Detaylar Ortaya ÇıktıDolmabahçe Sarayındaki Restorasyonda Şaşırtan Detaylar Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı