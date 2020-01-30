Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Saat kulesine tırmanan gencin başına süs taşı düştü

Saat kulesine tırmanan gencin başına süs taşı düştü

- Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane 

-- Yaralı gençten görüntü

( ANKARA ) ANKARA

- Sincan’da iki arkadaş, “Vakit Daralıyor” isimli saat kulesine tırmandı. Çıktıkları yerden inmeye çalışan gençlerden biri, kuledeki süs taşlarının başına düşmesi sonucunda yaralandı. Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri öğrenilemeyen iki arkadaş, Mareşal Çakmak Mahallesinde bulunan “Vakit Daralıyor” isimli saat kulesine tırmandı. Kulede duran gençlerden biri, bir süre sonra çıktıkları yerden inmeye çalıştı. Bu sırada, gencin aşağı inmek için tutunduğu süs taşlarından bazıları koparak gencin başına düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralı genci hastaneye sevk etti. Kuleye birlikte tırmandığı arkadaşı ise yaralı gencin yanı başından ayrılmadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Elazığ'da Büyük Deprem!Elazığ'da Büyük Deprem!
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına KıydıÇocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı