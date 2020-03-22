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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Saat kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - ADANA

Saat kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - ADANA

- Polisin otomobilde arama yapması - Aracın arka koltuğu üzerinde ve bagajında kaçak kol saatlerinin bulunması - İş yerinde bulunan üç çantadan kaçak saatlerin çıkması Adana 'da saat kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltıADANA (AA) - Adana 'da gümrük kaçağı 1015 kol saati ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı saat ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.Ekip, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 1015 kol saati ele geçirdi.Operasyonlarda şüpheliler E.İ.K. ve U.Ö. gözaltına alındı.Zanlılardan E.İ.K. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen U.Ö. hakkında ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararı verildi.

Adli Kontrol Kol Saati Kaçak Avcılık Irak 

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