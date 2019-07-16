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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Saadetdere'de metrobüs yangını

Saadetdere'de metrobüs yangını

Havadan görüntü

Metrobüs Yolu 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar

( İSTANBUL - EK) İSTANBUL

- Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi. Görevliler tarafından yangın kısa sürede söndürülürken metrobüs yolunda trafik oluştu, vatandaşlar yürüyerek durağa gitti. Yangın, 15.20 sıralarında Saadetdere Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü istikametine devam eden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanı fark eden yolcular metrobüs sürücüsüne haber verdi. Aracın motor kısmında çıkan yangına metrobüs görevlilerince müdahale edildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de soğutma işlemi yaparken, metrobüs yolunda yoğun trafik oluştu. Kısa süre sonra yanan metrobüs görevlilerce çekilerek yol tekrar açıldı. Yoğunluk sırasında bazı vatandaşların durağa yürüyerek gittikleri görüldü.

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