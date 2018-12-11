Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
'Saadet teyze' AA'nın fotoğraflarını oyladı - SAKARYA

'Saadet teyze' AA'nın fotoğraflarını oyladı - SAKARYA

"Saadet teyze" AA'nın fotoğraflarını oyladı - SAKARYA - AA Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Saadet Benli'nin fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alması - Saadet Benli'nin oy kullanması ve röportajı"Saadet teyze" AA'nın fotoğraflarını oyladı - Sakarya 'da bir eskiciden temin ettiği bebek arabasıyla topladığı kağıt ve plastikleri satarak hem geçimini sağlayan hem de vatani görevini yapan oğluna harçlık göndermesiyle tanınan Saadet Benli, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" için oy kullandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da bir eskiciden temin ettiği bebek arabasıyla topladığı kağıt ve plastikleri satarak hem geçimini sağlayan hem de vatani görevini yapan oğluna harçlık göndermesiyle hafızalara kazınan Saadet Benli, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden 66 yaşındaki Saadet teyze, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı."Haber" kategorisinde tercihini Özkan Bilgin tarafından Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçiğin iftar sofrasının görüntülendiği "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" adlı fotoğraftan yana kullanan Saadet teyze, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ile "spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi. - "Rüyamda görsem inanmazdım"Saadet Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her bir fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Fotoğraflardan çok etkilendiğini dile getiren Saadet teyze, "Allah razı olsun sizlerden. Onları rüyamda görsem inanmazdım, çok güzel. Elinize sağlık. Hele Mehmetçik, onlara zaten bayılıyorum. Ali Dede'yi görünce içim yandı, öyle şeylere çok üzülüyorum. Bir de o kadın karateciler çok hoşuma gitti. Kadınlara neler yapılıyor, görüyoruz. İçimizde öyle kuvvetli kadınlar olsun istiyorum." diye konuştu.
Sakarya 'da bir eskiciden temin ettiği bebek arabasıyla topladığı kağıt ve plastikleri satarak hem geçimini sağlayan hem de vatani görevini yapan oğluna harçlık göndermesiyle tanınan Saadet Benli, Anadolu Ajansı'nın haberinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun talimatıyla geçen yıl en büyük hayali olan kutsal topraklara gitmiş, umre vazifesini yerine getirmişti.

Kutsal Topraklar İftar Sofrası Muhabir Kutsal Toprak Bebek Arabası 

İlgili Foto Galeriler
İntizar ikinci kez kutsal topraklardaİntizar ikinci kez kutsal topraklarda
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı