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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: 'Biz zorbalığa rıza gösteremeyiz' - ŞIRNAK

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: 'Biz zorbalığa rıza gösteremeyiz' - ŞIRNAK

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Biz zorbalığa rıza gösteremeyiz" - ŞIRNAK - Salondan detay görüntü - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması - Şırnak Ticaret Odası Başkanı Osman Geliş'in konuşması - Detaylar - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Elbette biz zorbalığa rıza gösteremeyiz. Terörün olduğu yerde fikir kalkar zaten konuşamazsınız. Silahlar konuşur. Bu hakların teminat altına alınması gerekir ki huzur olsun"ŞIRNAK (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Elbette biz zorbalığa rıza gösteremeyiz. Terörün olduğu yerde fikir kalkar zaten konuşamazsınız. Silahlar konuşur. Bu hakların teminat altına alınması gerekir ki huzur olsun." dedi.
Karamollaoğlu, Sanayi Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi.Burada bir konuşma yapan Karamollaoğlu, ülkenin kutuplaşmaya doğru gittiğini savunarak, "Kutuplaşmayı önlemek istiyorsak, her fikre saygı göstermeyebiliriz ama 'arkadaş, ben senin düşünceni paylaşmıyorum.' diye söyleyebiliriz. Ama ben senin fikrini söylemene engel olursam kavga çıkar. O zaman huzur olmaz." ifadelerini kullandı.Huzurun temelinde adalet olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:"Bizi yaratan, aklımızı, hayatımızı bize veren Cenabı Hakk 'Dinde zorlama yok' diyor. Dinde bile zorlama yok iken fikrimizi zorla başkasına empoze etme hakkına sahip olabilir miyiz. İşte o zaman terörle mücadelede diyorsak, böyle mücadele olur. Elbette biz zorbalığa rıza gösteremeyiz. Terörün olduğu yerde fikir kalkar zaten konuşamazsınız. Silahlar konuşur. Bu hakların teminat altına alınması gerekir ki huzur olsun."Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş de terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu kentte büyük hasarlar oluştuğunu, geçmişte çukur ve barikatlar nedeniyle evlerine gidemediklerini anlattı.Karamollaoğlu daha sonra bir otelde partililerle bir araya gelerek, ülkenin durumunu ve siyasetini içeren sunum gerçekleştirdi.

Terörle Mücadele Empoze Sivil Toplum Terör Örgütü Saldırı 

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