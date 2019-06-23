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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar, oyunu kullandı - İSTANBUL Haberi

Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar, oyunu kullandı - İSTANBUL Haberi

- Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın oy kullanacağı sınıfa gelişi - Gökçınar'ın sandık başkanları ile sohbeti - Gökçınar'ın okul çıkışı vatandaşlarla sohbeti - Gökçınar'ın açıklamasıİSTANBUL (AA) - Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, oyunu Beykoz'da kullandı.Saadet Partisi Milletvekili Abulkadir Karaduman ile Acarlar Mahallesi'ndeki TED Koleji'ne gelen Gökçınar, oyunu kullanacağı "1003" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi.Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Necdet Gökçınar, "İki etaplı maraton diyeceğiz. Bir daha oy kullanacağız. Bu defa hayırlı bir netice diliyoruz. Halkın iradesinin sandığa yansıması en büyük temennimiz. Sandık kurullarımız görevlerinin başındalar. Ben bu seçimlerimizin evvela İstanbul sonra Türkiyemiz ve bütün insanlık için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.
Gazetecilerin oy zarflarının üzerinde "milletvekili seçimi" mührü bulunduğuna ilişkin soruları üzerine Gökçınar, "Sandık kurullarımız maşallah tecrübeli insanlar, tutanak altına alıyorlar. Bu bir seçim olmasına rağmen sehven ya da başka bir gerekçeyle zarf üzerine milletvekili diye vurulmasıyla ilgili sonucu etkileyecek bir sorun çıkmaz diye düşünüyorum. Yapılacak bir yanlış değil ama neden yapılmış onu da bilmiyorum. Her şeyin arkasında da bir şey aramamaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman da "Ümit ediyoruz ki bu akşam ki sonuçlarda Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızın ortaya koyduğu düşüncelerle huzurlu bir seçim akşamı yaşayacağız." dedi.

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