Saadet partililere tepki gösteren Mehmet dede İHA'ya konuştu İzle

-Kendisine Saadet Partisi broşürü verenlerle hiddetli bir şekilde konuşması

-Broşürleri yere atması

-Mehmet Uğur detayları

-Mehmet Uğur ile röp.



( BURSA -ÖZEL-HD) BURSA



- Bursa’da kendisine Saadet Partisi’nin reklam broşürünü vermek isteyen kişiye sinirlenen Mehmet dede, açtı ağzını yumdu gözünü. Bursa’nın en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi 70 yaşındaki Mehmet Uğur’un sesi ile yankılandı. Ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar ise kısa süre sonra yaptığı konuşmayı alkışlarıyla destekledi. 14 torun sahibi Mehmet dede, kendisine Saadet Partisi’nin broşürünü vermek isteyen kişiye sinirlenerek, “Yazıklar olsun size. Ben PKK ve FETÖ ile bir değilim. Ben Erbakan Hocamın talebesiyim. Siz hem PKK’nın hem de FETÖ’nün yolundasınız. Devletin bütün hizmetlerini durduracağız demiyor musunuz? Karamollaoğlu kararsın gitsin inşallah” diye tepkisini gösterdi. ‘Laiklik elden gidiyor' sözleriyle gündeme gelen Süleyman Çakır isimli vatandaştan sonra Mehmet dedenin de vatandaş tarafından çekilen videosu izlenme rekorları kırdı. Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına aktaran Mehmet Uğur, “7-8 kişi toplanmışlar bana Saadet Partisi’nin broşürünü vermek istedi. Kendilerine ‘hiç utanma sıkılma yok mu?’ diye çıkıştım. Ben öz Refah Partili ve Saadet Partiliyim. Ancak şu anda AK Parti milli görüş yani hocamın devleti. Bu sıfırcı partiler bir araya geldi. Hepsi birden PKK’nın yoluna daldılar. FETÖ’den icazet alıp millete sunuyorlar. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karardı gitti. İnşallah daha çok kararsın. Hızlı tren Necmettin Erbakan’ın projesiydi. Ancak bütçeden ayırdığı para ile yaptırmadılar. Bu Karamollaoğlu ise, ‘hızlı treni kaldıracağım. AK Parti’nin yapmış olduğu projeleri fes edeceğim’ diyor. Ya senin ona gücün yeter mi? Bu devletin 16 yılda yaptıkları, Cumhuriyet kurulmasından bu yana yapılanlardan 15 kat daha fazla. Ama şimdi bunları görmüyorlar da, PKK’nın yanında yer alıyorlar” dedi.

Türkiye'nin daha güçlü olacağını belirten Mehmet dede, “24 Haziran’da 80 milyon AK Parti’ye oylarını verecek. Tekrar başkomutan ve dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan, daha güzel hizmetler yapmak için gelecek. Bunlar zamanında deprem yardımlarıyla memurun maaşını ödeyemedi. IMF’den para geldi o bile yetmedi. Ama bu hükümet IMF’yi hayatımızdan def etti. Her ile havaalanı, tüneller yaptı. Dünyanın en büyük havaalanını yaptı. Allah’ım daha güzel insanların gelmesini nasip etsin” diye konuştu.

Görüldüğü gibi olan, gücünü Allah’tan alan, başkomutan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan diye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Mehmet dede, “Ömrün uzun olsun. Rızkın bol olsun. Günahların af olsun. Allah zalimlerden, müşriklerden, FETÖ’den ve PKK belasından rabbim korusun. Ecdada göre devlet olmayı Allah nasip etsin. Tarihin kalbi Bursa’da atar, altında 70 bin evliya yatar. Evliyaların selamı Bursa torunlarının üzerine olsun. Tamamı AK Parti yolunda olsun. Çapı bozukların çatısı yok olsun. İnşallah ecdada göre bir devlet olalım. Dünyaya ecdadımız hakim oldu. Bize de inşallah nasip etsin” diye dua etti.

