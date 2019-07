S-400 teslimatında on üçüncü uçak Mürted Hava Üssü’ne indi

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin sevkiyatının altıncı gününde on üçüncü uçak Ankara Mürted Hava Üssü’ne indi. Rusya S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının beş gününde toplamda on iki uçak Türkiye’ye geldi. Milli Savunma Bakanlığının sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, teslimatın altıncı gününde on üçüncü uçağın Ankara Mürted Hava Üssü’ne indiğini bildirdi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak.