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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
S-400 teslimatında beşinci uçak Mürted’e indi

S-400 teslimatında beşinci uçak Mürted’e indi

Apronda duran uçak görüntüleri

Sosyal Medya Askeri Araç 

-Rus Hava kuvvetleri

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin teslimatının üçüncü gününde beşinci uçak sabah saatlerinde Mürted Hava Üssü’ne indi. Rusya S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin ilk iki gününde toplamda 4 uçak Türkiye’ye geldi. Bugün sabah saatlerinde hareketlilik tekrardan başladı ve beşinci uçak Ankara Mürted Hava Üssü’ne iniş yaptı. Getirilen malzemeler askeri araçlarla indirilip hangarlara taşınacak. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla teslimatın üçüncü günüde toplamda 3 uçağın Ankara Mürted Hava Üssü’ne ineceğini duyurdu. İlk uçak Ankara’ya iniş yaptı. Gün içerisinde iki uçağın daha Mürted’e gelmesi bekleniyor.
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