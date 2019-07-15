S-400 teslimatında 9. uçak Ankara'ya iniş yaptı

- 400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor. Mürted Hava Üssü'ne RA-76846 kodlu 9. İlyuşin kargo uçağı iniş yaptı. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 9. uçak bugün itibariyle Türkiye'ye gelmiş oldu.12 Temmuz 2019 günüyle başlayan ve sevkiyatların4. gününde toplamda 9 uçak Türkiye’ye geldi. Bugün sabah saatlerinde askeri hava üssünde hareketlilik yeniden başladı ve 9. uçak Ankara Mürted Hava Üssü’ne iniş yaptı. Getirilen malzemeler askeri araçlarla indirilip hangarlara taşınma işlemleri sürüyor.
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