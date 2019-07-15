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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara'ya geldi İzle

S-400 teslimatında 8. uçak Ankara'ya geldi İzle

Uçağın inişi

( ANKARA ) ANKARA

Argo Savunma Sistemi Askeri Araç Kargo Uçağı 


- 400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor. Bugünde 8. İlyuşin kargo uçağı iniş yaptı. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında sekizinci uçak bugün itibariyle Türkiye'ye gelmiş oldu.12 Temmuz 2019 günüyle başlayan ve sevkiyatların4. gününde toplamda 8 uçak Türkiye’ye geldi. Bugün sabah saatlerinde hareketlilik yeniden başladı ve sekizinci uçak Ankara Mürted Hava Üssü’ne iniş yaptı. Getirilen malzemeler askeri araçlarla indirilip hangarlara taşınma işlemleri sürüyor.
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