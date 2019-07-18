S-400 teslimatında 15. uçak Mürted Hava Üssü’ne indi İzle

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( ANKARA ) ANKARA



- Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatının yedinci gününde 15. uçak Ankara Mürted Hava Üssü’ne indi. Rusya'dan alınan S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk altı gününde toplam 14 uçak Türkiye’ye geldi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak.

