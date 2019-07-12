Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
S-400’leri getiren son uçak da geri dönmek için havalandı

S-400’leri getiren son uçak da geri dönmek için havalandı

- Uçağın havalanması

( ANKARA )- S-400 hava savunma sistemleri sevkiyatının perde arkası: 3 uçak Türkiye’ye indi ANKARA

Dera Savunma Sistemi Perde Arkası Expo 


- Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemeleri için hareketlilik sabah saatlerinde başladı.
Sevkiyatta 3 dev uçak yer aldı. Son uçak da sevkiyat görevini tamamlayıp Rusya’ya dönmek üzere havalandı. Ankara’ya S-400 hava savunma sistemi malzemelerini getiren ilk uçak Rus Askeri uçağı olan İlyuşin tipi dev uçak sabahın erken saatlerinde Ankara Mürted Askeri Hava Üssü’ne iniş yaptı. 12 Temmuz 2019 tarihiyle birlikte dünyanın en iyi hava savunma sistemi S-400’lerin sevkiyatı resmi olarak başlamış oldu. Daha sonra Antonov 124 tipi RA-76363 kodlu uçak, sevkiyatın ikinci bölümünü gerçekleştirdi. Ankara’ya S-400 hava savunma sistemi malzemelerini getiren üçüncü uçak saatler 12.30’u gösterdiğinde Ankara semalarında göründü. Yine aynı amaçla kullanılan Antonov 124 tipi RA-82013 kodlu uçak piste iniş yaptı. Ankara Mürted Askeri Üssü’ne gelen uçaklar sevkiyatlarını tamamlayarak Rusya’ya geri döndü. Savunma Sanayii Başkanlığı konu ile ilgili, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır"açıklamasında bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AntalyadaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalyada
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Şehir Magandaları Yol Kesip, Hamile Kadının Bulunduğu Araca Böyle SaldırdıŞehir Magandaları Yol Kesip, Hamile Kadının Bulunduğu Araca Böyle Saldırdı
O İlçede Alarm! 17 Kişi Hastaneye KaldırıldıO İlçede Alarm! 17 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Yolcu Otobüsüyle Otomobil ÇarpıştıYolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı
Hatay Reyhanlıda PatlamaHatay Reyhanlıda Patlama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı